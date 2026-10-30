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Рекрутер о переменах на рынке труда: «Искусственный интеллект в буквальном смысле берет работу на себя»

Искусственный интеллект берет на себя все больше задач, которые раньше выполняли начинающие работники компаний, однако расширение использования ИИ объясняет далеко не все сокращения, в том числе в Pipedrive, считают рекрутеры.
На этой неделе о сокращениях объявили Pipedrive и Coolbet. На фото – офис Pipedrive в Таллинне.
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