Рекрутер о переменах на рынке труда: «Искусственный интеллект в буквальном смысле берет работу на себя»
Искусственный интеллект берет на себя все больше задач, которые раньше выполняли начинающие работники компаний, однако расширение использования ИИ объясняет далеко не все сокращения, в том числе в Pipedrive, считают рекрутеры.
В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем волну сокращений в эстонском и международном бизнесе, налоговые льготы, кризис мебельной торговли и стремительный приход искусственного интеллекта на биржу и на рынок труда.
Разработчик программного обеспечения для продаж Pipedrive сегодня объявил о структурных изменениях, в результате которых компания значительно сократится. «Меньше команд, меньше руководящих должностей и меньше офисов».
Закрытие двух развлекательных центров O’Learys в Эстонии в этом году привело к коллективному сокращению сотрудников, о котором уведомили Кассу по безработице. Сеть закрыла заведения в торговом центре Ülemiste и тартуском центре Eeden и теперь продолжает работать в Эстонии только в Kristiine.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.