Аувереская электростанция выведена из строя до середины ноября
Первоначально Eesti Energia заявляла, что вышедшая из строя Аувереская электростанция остановлена на две недели. Однако из-за обнаруженной неисправности электростанция не будет работать до середины ноября.
Аувереская электростанция, принадлежащая Eesti Energia, вечером в четверг приостановила работу из-за технической неисправности. По предварительным оценкам, на ее устранение потребуется около двух недель.
Eesti Energia придется в течение десяти лет закрыть резервные электростанции, поскольку господдержку перенаправят на газовые станции Elering. «Как только финансирование прекратится, этих станций больше не будет», – признал глава Eesti Energia Андрус Дурейко.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.