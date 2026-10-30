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Аувереская электростанция выведена из строя до середины ноября

Первоначально Eesti Energia заявляла, что вышедшая из строя Аувереская электростанция остановлена на две недели. Однако из-за обнаруженной неисправности электростанция не будет работать до середины ноября.
Аувереская электростанция вновь простаивает.
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