Вестника приносят в жертву

В древности гонцу, принесшему дурную весть, отрубали, говорят, голову. В наше, значительно более вегетарианское, время ритуал этого жертвоприношения видоизменился, но всё же сохранился.

Премьер-министр Юри Ратас принял, казалось бы, совершенно верное решение, объявив после оглашения результатов работы т.н. «комиссии Петеркопа» о том, что отправляет в отставку министра сельской жизни Марта Ярвика. (Комиссия во главе с государственным секретарём Таймаром Петеркопом и была образована специально для изучения «дела Ярвика»).