Эльконд Либман • 26 ноября 2019
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Вестника приносят в жертву
В древности гонцу, принесшему дурную весть, отрубали, говорят, голову. В наше, значительно более вегетарианское, время ритуал этого жертвоприношения видоизменился, но всё же сохранился.
Премьер-министр Юри Ратас принял, казалось бы, совершенно верное решение, объявив после оглашения результатов работы т.н. «комиссии Петеркопа» о том, что отправляет в отставку министра сельской жизни Марта Ярвика. (Комиссия во главе с государственным секретарём Таймаром Петеркопом и была образована специально для изучения «дела Ярвика»).
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