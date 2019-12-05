Принадлежащее Асвани здание сгорело дотла

Сгоревшее сегодня здание по адресу Копли, 35 в ноябре Фото: Андрас Кралла

Заброшенное здание на территории бывшей Балтийской мануфактуры, которая принадлежит бизнесмену Сонни Асвани, полностью сгорело, передает Postimees.

Сгоревшее здание по адресу Копли, 35 когда-то было домом директора мануфактуры. Согласно данным регистра, оно было построено в 1899 году и считалось памятником архитектуры.

В ноябре ДВ писали, что перспективный участок, на котором расположены здания бывшей Балтийской мануфактуры и где в будущем мог бы быть возведен первый эстонский небоскрёб, стал причиной конфликта между владельцем земли и компанией-девелопером Endover.