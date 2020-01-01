Ярослав Тавгень • 1 января 2020
Новости
Только для подписчиков

Хелениус развивает стартап по производству протеина из насекомых

Владелец Trigon Capital AS Йоаким Хелениус считает 2019 год удачным для своей компании. Среди планов инвестора на 2020 год - развитие стартапов, связанных с производством протеина из насекомых и вертикальным фермерством.

Владелец Trigon Capital AS Йоаким Хелениус   Фото: Andras Kralla

ДВ попросили предпринимателей и общественных деятелей Эстонии поделиться своими впечатлениями от 2019 года. Ниже публикуем комментарий Йоакима Хелениуса:

Йоаким ХелениусИтоги 2019
Самое читаемое