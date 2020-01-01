Ярослав Тавгень • 1 января 2020
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Хелениус развивает стартап по производству протеина из насекомых
Владелец Trigon Capital AS Йоаким Хелениус считает 2019 год удачным для своей компании. Среди планов инвестора на 2020 год - развитие стартапов, связанных с производством протеина из насекомых и вертикальным фермерством.
ДВ попросили предпринимателей и общественных деятелей Эстонии поделиться своими впечатлениями от 2019 года. Ниже публикуем комментарий Йоакима Хелениуса: