Трамп: торговое соглашение с Китаем будет подписано 15 января

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что первая часть американского торгового соглашения с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме, передает Reuters.

Президент США Дональд Трамп Фото: Scanpix

Сделка приведет к снижению некоторых тарифов США на китайские товары в обмен на увеличение закупок Китаем американской сельскохозяйственной, промышленной и энергетической продукции примерно на $200 миллиардов в течение следующих двух лет.

Трамп написал в твиттере, что подпишет соглашение с «высокопоставленными представителями Китая», а позже отправится в Пекин, чтобы начать переговоры о следующем этапе сделки.