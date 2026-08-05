Миллионный дождь: крупнейшие адвокатские бюро выплатили солидные дивиденды

По словам управляющего партнера адвокатского бюро Ellex Raidla Мартина Мяэсалу, в прошлом году число сделок осталось стабильным или немного сократилось, однако проекты стали более продолжительными и сложными.
Foto: Raul Mee
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Журналист: ограничение – шаг в неверном направлении
Через месяц данные о фактических бенефициарах перестанут быть доступными широкой публике, поскольку в отдельных случаях высокая степень прозрачности в Эстонии может представлять угрозу для безопасности предпринимателя.
Партнер адвокатского бюро Ellex Raidla Свен Папп в соответствии с партнерским соглашением выходит из состава партнеров бюро и вместо того, чтобы продолжить работу в качестве советника, предпочел присоединиться к команде конкурирующего адвокатского бюро Sorainen.
Спор из-за задержки ремонта нового офиса адвокатского бюро получил в уездном суде первое решение: суд счел, что Cobalt мог зачесть часть арендных счетов в счет требования о неустойке, а требования девелопера Kawe Plaza в значительной части остались без удовлетворения.
Представление о ценах в розничных сетях формируется в течение длительного времени, но фактический уровень цен может меняться быстрее, чем устоявшийся имидж сетей магазинов. Масштабное исследование цен, проведенное в апреле, проливает свет на реальную картину уровня цен в крупнейших розничных сетях Эстонии.