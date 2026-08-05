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Миллионный дождь: крупнейшие адвокатские бюро выплатили солидные дивиденды

Три крупнейших адвокатских бюро Эстонии выплатили по итогам прошлого финансового года в общей сложности более 15 млн евро дивидендов и заметно увеличили выручку на фоне оживления экономики.
По словам управляющего партнера адвокатского бюро Ellex Raidla Мартина Мяэсалу, в прошлом году число сделок осталось стабильным или немного сократилось, однако проекты стали более продолжительными и сложными.
  • По словам управляющего партнера адвокатского бюро Ellex Raidla Мартина Мяэсалу, в прошлом году число сделок осталось стабильным или немного сократилось, однако проекты стали более продолжительными и сложными.
  • Foto: Raul Mee
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