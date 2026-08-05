Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,27%315,09
  • OMX Riga−0,33%926,75
  • OMX Tallinn−0,08%2 156,65
  • OMX Vilnius0,11%1 502,78
  • S&P 5001,79%7 736,52
  • DOW 301,71%54 085,88
  • Nasdaq 2,59%26 584,99
  • FTSE 1000,07%10 886,5
  • Nikkei 2253,66%66 300,44
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,51
  • OMX Baltic0,27%315,09
  • OMX Riga−0,33%926,75
  • OMX Tallinn−0,08%2 156,65
  • OMX Vilnius0,11%1 502,78
  • S&P 5001,79%7 736,52
  • DOW 301,71%54 085,88
  • Nasdaq 2,59%26 584,99
  • FTSE 1000,07%10 886,5
  • Nikkei 2253,66%66 300,44
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,51

Эстонские акулы рынка недвижимости купили торговый центр в Риге

Инвестиционный клуб, состоящий преимущественно из эстонских инвесторов, приобрел у EfTEN Kinnisvarafond II AS 100% акций компании EfTEN Domina SIA, которой принадлежит торговый центр Domina в Риге. После сделки управлять центром продолжит латвийская дочерняя компания EfTEN Capital AS.
Одним из ключевых участников сделки с рижским торговым центром стал руководитель EfTEN Capital Вильяр Аракас.
  • Одним из ключевых участников сделки с рижским торговым центром стал руководитель EfTEN Capital Вильяр Аракас.
  • Foto: Liis Treimann
Ядро инвестиционного клуба во многом составляют те же предприниматели, которые в декабре 2024 года совместно приобрели торговый центр Kristiine в Таллинне.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 30.07.26, 14:21
Не скрывающий гордости Вильяр Аракас: «Конкурентам скажу – попробуйте повторить»
«Этот год вновь стал для нас годом роста, чем я откровенно горжусь», – прокомментировал руководитель фонда недвижимости EfTEN Вильяр Аракас результаты компании за первое полугодие.
Биржа
  • 30.07.26, 09:59
EfTEN снизил долю пустующих площадей до минимума за три года
Глава фонда недвижимости Вильяр Аракас сообщил, что в первом полугодии основное внимание уделялось более эффективному использованию капитала и подготовке новых инвестиционных возможностей. Результаты немного не дотянули до ожиданий аналитиков.
Биржа
  • 20.07.26, 19:01
Лев Долгачев инвестировал 400 000 евро в акции на Балтийской бирже
Инвестор Лев Долгачев за два дня купил акции EfTEN Real Estate Fund на 400 000 евро. По его словам, их цена снижается под давлением продаж литовских пенсионных фондов, которые уходят с балтийского рынка.
Биржа
  • 11.05.26, 11:15
EfTEN United Property Fund выплатит своим пайщикам более миллиона евро
Управляющая компания EfTEN Capital решила провести для пайщиков фонда недвижимости EfTEN United Property Fund первую в этом году денежную выплату, общая сумма которой достигнет 1,06 млн евро.
  • KM
Content Marketing
  • 19.06.26, 17:58
Время как новая роскошь: руководители всё чаще выбирают отдых, где не нужно всё организовывать самостоятельно
Руководитель — это не только управленец. Он одновременно предприниматель, коллега, друг, супруг, родитель, а зачастую человек, совмещающий еще множество других ролей. Рабочие дни наполнены решениями, ответственностью, встречами и бесконечным потоком информации, и даже в свободное время эти роли часто продолжают сопровождать человека. Поэтому от отдыха все чаще ждут не множества занятий или вариантов выбора. Все чаще люди ищут возможность просто быть здесь и сейчас — без необходимости все организовывать, планировать и за все отвечать самостоятельно.

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.08.26, 14:40
Бриллиант, оружие и дом в Виймси: судебный исполнитель продает имущество отбывающего срок Гаммера
2
Новости
  • 03.08.26, 18:29
Тартуские мучные короли стали крупнейшими производителями продуктов питания в Эстонии
3
Новости
  • 04.08.26, 08:18
Замерзшая труба принесла ресторанному бизнесу полумиллионный убыток
4
Новости
  • 03.08.26, 18:42
Лидеры эстонского рынка серверных услуг продали дело всей жизни голландцам
5
Эпицентр
  • 04.08.26, 06:00
Строить ласнамяэский бассейн никто не торопится: дорого и не факт, что окупится
6
Новости
  • 02.08.26, 11:26
Турецкий инвестор прекращает производство носков Suva в Эстонии

Последние новости

Новости
  • 05.08.26, 12:42
Продажи электромобилей в июле резко выросли
Биржа
  • 05.08.26, 12:21
Результаты SpaceX превзошли ожидания, но акции остаются под давлением
Новости
  • 05.08.26, 11:47
Эстония возьмет 45-летний кредит на оборонные закупки
Новости
  • 05.08.26, 10:52
Промышленное производство сокращается пятый месяц подряд
Биржа
  • 05.08.26, 10:34
Hepsor выпустит новые облигации
Новости
  • 05.08.26, 10:03
Сааремааские судостроители резко увеличили прибыль. Крупнейшая верфь готовится к рывку в оборонной промышленности
Новости
  • 05.08.26, 09:29
Эстонские акулы рынка недвижимости купили торговый центр в Риге
Новости
  • 05.08.26, 08:27
Ряды налоговых должников ширятся: одни тянут время, другие ждут денег

Сейчас в фокусе

Бывший ресторатор Павел Гаммер, отбывающий тюремный срок за тяжкие преступления.
Новости
  • 03.08.26, 14:40
Бриллиант, оружие и дом в Виймси: судебный исполнитель продает имущество отбывающего срок Гаммера
Непредвиденная авария в Финляндии дорого обошлась известному шеф-повару Тынису Сийгуру.
Новости
  • 04.08.26, 08:18
Замерзшая труба принесла ресторанному бизнесу полумиллионный убыток
Ханс Х. Луйк ведет бизнес в различных сферах.
Новости
  • 04.08.26, 08:56
«Дойная корова» Ханса Х. Луйка подросла и выплатила миллионы евро дивидендов
Строить ласнамяэский бассейн никто не торопится: дорого и не факт, что окупится
Эпицентр
  • 04.08.26, 06:00
Строить ласнамяэский бассейн никто не торопится: дорого и не факт, что окупится
После 17 лет работы Валерия Кийск покидает руководство Redgate Capital. «Я не хочу говорить, что появилась трещина, но это первый случай, когда при обсуждении будущего достичь консенсуса оказалось не так просто», – сказала она.
Новости
  • 04.08.26, 13:22
Валерия Кийск покидает руководство Redgate Capital: «Конфликта нет, есть разногласия»
Стенд Zone Media и эксперт по кибербезопасности Пеэтер Марвет на Пярнуской бухгалтерской конференции Äripäev.
Новости
  • 03.08.26, 18:42
Лидеры эстонского рынка серверных услуг продали дело всей жизни голландцам
Андрей Вестеринен.
Новости
  • 03.08.26, 17:25
Задержанного на границе Андрея Вестеринена доставили в Эстонию и взяли под стражу
Хотя многие эстонцы считают, что хорошо знают Финляндию, Саймаа для многих становится настоящим открытием.
  • KM
Content Marketing
  • 19.06.26, 17:58
Время как новая роскошь: руководители всё чаще выбирают отдых, где не нужно всё организовывать самостоятельно

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026