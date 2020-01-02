Google прекращает использование давней налоговой схемы

Google, годами действовавший в налоговом раю, меняет налоговую структуру и переводит налоговые доллары в США. Фото: Reuters/Scanpix

Материнская компания Google, Alphabet, отказывается от налоговой схемы, которая помогала экономить миллионы долларов.

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Согласно Financial Times, Google консолидирует интеллектуальную собственность обратно в Соединенные Штаты. По сообщениям Google, причиной для этого стали изменения в законах США и Ирландии.

В конце 2017 года американские компании сохранили в налоговом раю более 1 триллиона долларов. Налоговая реформа Дональда Трампа изменила порядок налогообложения иностранных денег, и Ирландия ранее согласилась изменить свою налоговую систему из-за международного давления.

Например, согласно документам, имеющимся у Торговой палаты Нидерландов, в 2017 году Google перевела 19,9 млрд евро через голландскую подставную компанию на Бермудские острова.

Эта схема позволяет сократить обязательства по иностранным налогам.

Средства поступили на счет Google Ireland Holdings, зарегистрированной в Ирландии. Такая схема называется «двойная ирландская с голландским сэндвичем» и позволяет компании не платить американский налог на прибыль.

Сумма, направленная через Google Netherlands Holdings BV, была примерно на 4 миллиарда евро больше, чем в 2016 году.

Хотя стратегия является законной, под давлением Европейского союза и Соединенных Штатов Ирландия в 2014 году решила прекратить предоставлять налоговые преимущества Google в 2020 году.