Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром России

Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина.

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин. Фото: ALEXANDER NEMENOV, AFP/Scanpix

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Who is Mr. Mishustin?

Ранее Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41, передает РИА «Новости».

Накануне правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания президента России Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции: так, Владимир Путин выступил с идеей, чтобы Госдума получила право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера. Через несколько часов Путин предложил возглавить кабинет министров Михаилу Мишустину.