Who is Mr. Mishustin?

Фото: Alexei Nikolsky, Scanpix

Президент России Владимир Путин предложил Государственной Думе назначить главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина исполняющим обязанности главы правительства. Что известно об этом человеке?

Как пишет Википедия, Михаил Владимирович Мишустин (1966 года рождения) возглавляет Федеральную налоговую службу с апреля 2010 года. До этого он 10 лет работал на государственной службе в сфере налогов, а до этого работал в коммерческих структурах, возглавляя Международный компьютерный клуб.

В 1998 году поступил на государственную службу в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации.

Затем работал замминистра по налогам и сборам, руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

В 2008 году ушел по собственному желанию с государственной службы и занялся инвестициями, став президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест»), работающей в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами. В феврале 2009 года вошел в кадровый резерв президента России и в апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

До этого Мишустин работал в коммерческих структурах. Международный компьютерный клуб (МКК), в котором он начал работать в 1992 году, ставил целью «интеграцию российских и иностранных компьютерных технологий, а точнее - привлечение западных передовых информационных технологий». В 1993 году Мишустин стал заместителем директора, а позднее председателем правления. Клуб стал организатором Международного компьютерного форума - одной из крупнейших компьютерных выставок в России.

Российские СМИ пишут, что возглавляемая Мишустиным ФНС автоматизировала многие процессы в ведомстве, а также взаимодействие налогового органа с предпринимателями. Мишустин много говорил о цифровизации и облачных сервисах.

Критики обвиняли Мишустина в том, что при нём ФНС очень жёстко относится к бизнесу. Мишустин на это отвечал, что при нём количество проверок многократно уменьшилось.

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования».

Увлекается спортом и активно играет в хоккей. Член правления Федерации хоккея России. Также он возглавляет любительскую хоккейную команду ФНС России, которая носит название Sportima.

Цитата:

Михаил Мишустин: «Главное наше оружие - это вежливость» (из интервью Владимиру Познеру)

Отзывы:

Владимир Милов, политик: «Мессидж один: адский фискальный прессинг - в каждый дом. Вот, что я говорил буквально недавно о Мишустине: "Посмотрите на это рыло, он удавится за ваши три тысячи рублей"».

Никита Кричевский, экономист и публицист: «Мишустин - это лучшее, кого мог предложить Путин. Говорю это из личного опыта общения с новым премьером».

Геннадий Гудков, политик: «Ничего толкового не было, налоги росли, а сама система отвратительна для экономики. Новый безликий функционер без амбиций? Умеет Путин выбирать заурядную серость...»

Евгений Ревенко, депутат Государственной Думы: «Мишустин - сильная личность. У него крепкая рука. Смог выстроить эффективную налоговую службу. Удобный и прозрачный механизм. Собираемость налогов при нем резко выросла. Своей работой он также заложил фундамент той самой финансовой стабильности, которая позволяет сейчас перейти к решению тех задач, о которых говорил Президент в своём Послании».