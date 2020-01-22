Мартин Хельме о "Зеленом курсе": нас ставят в невыгодное положение

Министр финансов Мартин Хельме. Фото: Лийз Трейманн

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ЕС планирует выделить Эстонии €125 млн на переход от сланца к зелёной энергии

По оценке министра финансов Эстонии Мартина Хельме, планы Европейского союза по финансированию перевода экономики на более экологичную основу (т.н. "Зеленый курс") существенно уступают реальным потребностям, причем значительную часть средств хотят выделить за счет других программ, а Эстонию не удовлетворяет разные подходы к каменному углю и сланцу при расчете компенсаций за отказ от "грязной" энергии, пишет rus.err.ee.

Хельме недоволен тем, что в формулах расчета выплат из Фонда справедливого перехода, который должен компенсировать издержки по реструктуризации "грязных" секторов экономики, используются разные подходы к каменному углю, активно используемому в Польше, и горючему сланцу, используемому в Эстонии.

"Если посмотреть с точки зрения воздействия этой промышленности на экономику, то эти [условия], очевидно, ставят нас в невыгодное положение", - сказал Хельме.

Еврокомиссия планирует создать т.н. «фонды справедливости», деньги которых можно тратить на те регионы, где выбросы углекислого газа выше, чем в среднем по ЕС (или где добываются сланец, уголь или торф).

Эстонии ЕС планирует выделить €125 млн на переход от сланца к зелёной энергии. При этом, Эстония должна для этого выполнить ряд условий.