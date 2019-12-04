Глобальное потепление – миф или реальность? Как оно влияет на Эстонию?

Насколько реально глобальное потепление? Как на него влияет человек, и влияет ли вообще? Может ли Эстония выиграть от изменения климата? Эти и другие вопросы ДВ обсудили с руководителем кафедры биологии и выращивания растений Эстонского университета естественных наук Юло Нийнеметсом.

Юло Нийнеметс, руководитель кафедры биологии и выращивания растений Эстонского университета естественных наук Фото: частный архив

Скажите как биолог: как изменение климата отражается в эстонской природе?