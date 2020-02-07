Тынис Мёльдер: парламент предупреждал о возможных требованиях о возмещении ущерба от аптечной реформы

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер (Центристская партия) разослал пресс-сообщение, в котором напомнил, что не раз обращал внимание на то, что государству могут быть предъявлены требования о возмещении ущерба в размере десятков миллионов евро. Заявление политика связано с решением собственника AS Magnum Маргуса Линнамяэ требовать от государства компенсации ущерба за аптеки, которые тот передал провизорам.