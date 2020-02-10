Поток туристов вырос на 5,5%

В 2019 году в предприятиях по размещению Эстонии останавливались на ночлег 3,79 млн туристов, что на 5,5% больше, чем годом ранее.

Среди общего числа туристов 59% составили гости из-за рубежа и 41% – путешествующие по стране жители Эстонии, сообщила в понедельник, 10 февраля, пишет ERR со ссылкой на пресс-службу Департамента статистики.

В прошлом году услугами предприятий по размещению воспользовались 2,3 миллиона зарубежных туристов. Более половины гостей прибыло из соседних государств: из Финляндии (36%), России (12%) и Латвии (8%).

Большинство туристов из-за рубежа (71%) приезжало в Эстонию на отдых, часть (23%) совершала рабочую поездку, остальные останавливались по другим причинам.