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Президент Кальюлайд встретилась с министром финансов США и главой МВФ

Находящаяся с рабочим визитом в США президент Керсти Кальюлайд в понедельник встретилась в Вашингтоне с министром финансов США Стивеном Мнучиным. Фото: Канцелярия президента

Находящаяся с рабочим визитом в США президент Керсти Кальюлайд в понедельник встретилась в Вашингтоне с министром финансов США Стивеном Мнучиным и главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, сообщила пресс-служба президентской канцелярии.

Встреча с Мнучиным, прошедшая по эстонскому времени поздно вечером в понедельник, была посвящена трем темам: санкционной политике в отношении России, борьбе с отмыванием денег и предстоящим в Таллинне саммиту и бизнес-форуму «Инициативы трех морей».