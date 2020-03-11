Финское судостроение может пострадать от вируса
Снижение популярности круизов может повлиять на количество заказов, поступающих судостроителю Meyer. Фото: Reuters/Scanpix
Дальнейшее распространение коронавируса и как следствие серьезное давление на круизный сектор могут поставить под угрозу крупнейший в Финляндии завод по строительству судов.
У судостроителя Meyer в Турку есть заказы от крупных круизных компаний на следующие пять лет, но в последние дни акции компаний Royal Caribbean Cruises и Carnival Cruise Lines резко упали. Финский институт экономических исследований (Etla) предупреждает, что плохие показатели круизного сектора могут оказать серьезное давление на финское судостроение и ВВП страны, пишет Yle.
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