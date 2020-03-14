Яанус Вогельберг • 14 марта 2020
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Логистика

Сектор логистики пытается приспособиться к переменам

Представители эстонских логистико-экспедиторских компаний, с которыми пообщались журналисты Äripäev, на потерю контрактов не жалуются. Однако им пришлось заняться пересмотром многих аспектов деятельности - от безопасности до динамики грузоперевозок.

По словам руководителя AS Arco Transport Иво Крумма, в некоторых регионах воздействие кризиса уже заметно. «Сократился поток автомобилей из Италии», - сказал он. Есть по его словам, и риск, что водители могут отказаться въезжать в страну, охваченную коронавирусом.

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