Сектор логистики пытается приспособиться к переменам

Представители эстонских логистико-экспедиторских компаний, с которыми пообщались журналисты Äripäev, на потерю контрактов не жалуются. Однако им пришлось заняться пересмотром многих аспектов деятельности - от безопасности до динамики грузоперевозок.

По словам руководителя AS Arco Transport Иво Крумма, в некоторых регионах воздействие кризиса уже заметно. «Сократился поток автомобилей из Италии», - сказал он. Есть по его словам, и риск, что водители могут отказаться въезжать в страну, охваченную коронавирусом.