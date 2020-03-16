ERGO закрывает представительства до конца марта и просит клиентов использовать электронные каналы

В связи с объявленным из-за коронавируса чрезвычайным положением ERGO – одна из крупнейших страховых компаний в Эстонии – закрывает с понедельника, 16 марта, все свои эстонские представительства по продажам. Пока что они будут закрыты до конца марта.

Исполнительный директор ERGO Eesti Марек Ратник пояснил, что речь идет о профилактической мере, поскольку именно в представительствах по продажам происходит больше всего контактов, потенциально способствующих распространению вируса. Насколько известно, в настоящее время ни один работник ERGO Eesti коронавирусом не заразился.

«Здоровье и чувство безопасности наших работников и клиентов крайне важны. Для препятствования возможному распространению вируса мы решили закрыть представительства по продажам вплоть до прояснения ситуации. Просим клиентов обращаться к нам по электронным каналам и по телефону», - сказал Ратник. С понедельника ERGO разрешает работать на дому всем своим работникам, у которых имеется такая возможность.

Компания ERGO призывает всех своих клиентов использовать в этот период электронные каналы. Все необходимые связанные со страхованием действия можно с удобством выполнить на сайте и в самообслуживании ERGO. Если у вас возникают вопросы в отношении договоров, свяжитесь со своим администратором. Также можно позвонить в службу информации для клиентов по телефону (+372) 610 6500 или отправить электронное письмо по адресу info@ergo.ee. Страховой случай можно зарегистрировать по адресу https://www.ergo.ee/kahjujuhtum.