Задержаны основатели платформы, предлагавшей немедленную выплату пенсионных накоплений

Основатель Vabaks OÜ Марко Вайк. Фото: Andras Kralla

Центральная криминальная полиция задержала основателей платформы vabak.ee Марко Вайка и Ахто Аавата. Их подозревают в деятельности без лицензии и инвестиционном мошенничестве. Портал vabaks.ee сводит людей, которые хотят выйти из второй ступени и быстрее получить свои пенсионные накопления, c инвесторами, которые готовы одолжить им эти деньги, заработав при этом 15-18 процентов годовых.

Ранее мы писали о том, что деятельность vabaks.ee напоминает кредитование, однако соответствующей лицензии у компании нет.

Система работает следующим образом: человек, который выходит из второй ступени, заполняет на сайте vabaks.ee заявление, где указывает, что хочет сразу же получить на руки свои пенсионные накопления. Инвесторы дают ему эти деньги, а позже, когда человек получит выплату от Пенсионного центра, он должен вернуть их инвесторам. Основатель Vabaks OÜ Марко Вайк настаивал, что услуга, оказывамая платформой - не кредитование.

Тем не менее в начале мая Финансовая инспекция представила Государственной прокуратуре жалобу о преступлении, в которой было отмечено, что Vabaks OÜ предлагает услугу по кредитному пособничеству, однако у фирмы нет соответствующей лицензии и она ее не запрашивала. Кроме того, у фирмы нет лицензии на предложение инвестиционных услуг. Согласно подозрению, фирма совершила инвестиционное мошенничество, поскольку предоставляла общественности данные об услуге, вводящие в заблуждение.

Прокурор: юридические уловки не пройдут

По словам госпрокурора Сигрид Нурме, закон устанавливает определенные правила для работы в финансовой сфере. Хотя инвестирование всегда связано с риском, инвестирование через компанию находящуюся под надзором Финансовой инспекции, гарантирует, что информация, предоставляемая инвесторам об услугах, является точной и проверенной, сказала она.

«Обход правил с помощью различных юридических уловок не дает права оказывать кредитное посредничество или инвестиционные услуги в Эстонии без разрешения, и поэтому в этом случае это может быть уголовным преступлением», - добавила прокурор.

Компанию консультировало бюро PwC

Ранее руководитель Vabaks.ee Марко Вайк говорил, что выводу услуги на рынок предшествовал подробный юридический анализ. В качестве консультанта выступало известное бюро PwC Legal.

Ведущий партнер PwC Legal Вильяр Кяхари сказал журналистам, что не будет комментировать дело клиента. Он, однако, отметил, что задача адвокатов и консультантов – давать компаниям советы, а проконтролировать, прислушиваются ли они к этим советам, консалтинговые бюро не могут. Он считает, что репутация бюро не пострадала, поскольку нельзя отождествлять консультантов и их клиентов.

По словам пресс-секретаря госпрокуратуры Кайри Кюнгас, задержанным предъявлены первичные подозрения, и других подозрений в отношении них нет. По ее словам, задержание – обычное дело при подобной процедуры и мужчины выйдут на свободу после дачи показаний.

Производство ведет бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции, руководит производством Государственная прокуратура.

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