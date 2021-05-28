28 мая 2021 в 13:06
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EESTI POST AS

Eesti Post обвиняют в «захвате» домена postiindeks.ee

Иллюстративное фото.   Фото: Andras Kralla

Optimeeri OÜ, владелец портала postiindeks.ee, обвиняет госфирму Eesti Post в «захвате» их домена. Eesti Post же уверяет, что вопрос заключается в том, получают ли их клиенты достоверную информацию, пишет Äripäev.

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