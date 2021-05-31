Крупная оборонная сделка: немцы купили 25% Milrem Robotics
Эстонская оборонная компания Milrem Robotics продала четверть своих акций крупному немецкому производителю военной техники Krauss-Maffei Wegmann (KMW), сообщает Eesti Päevaleht.
По данным Eesti Päevaleht, соглашение с KMW было подписано в пятницу, немецкая компания приобретет 24,9% акций Milrem Robotics.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме