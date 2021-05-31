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Крупная оборонная сделка: немцы купили 25% Milrem Robotics

Эстонская оборонная компания Milrem Robotics продала четверть своих акций крупному немецкому производителю военной техники Krauss-Maffei Wegmann (KMW), сообщает Eesti Päevaleht.

Беспилотный робот UGV Type1 компании Milrem Robotics. Фото: Эйко Кинк

По данным Eesti Päevaleht, соглашение с KMW было подписано в пятницу, немецкая компания приобретет 24,9% акций Milrem Robotics.