dv.ee • 31 мая 2021 в 5:37
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Промышленность

Крупная оборонная сделка: немцы купили 25% Milrem Robotics

Эстонская оборонная компания Milrem Robotics продала четверть своих акций крупному немецкому производителю военной техники Krauss-Maffei Wegmann (KMW), сообщает Eesti Päevaleht.

Беспилотный робот UGV Type1 компании Milrem Robotics.  Фото: Эйко Кинк

По данным Eesti Päevaleht, соглашение с KMW было подписано в пятницу, немецкая компания приобретет 24,9% акций Milrem Robotics.

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