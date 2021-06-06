Риво Сарапик • dv.ee • 7 июня 2021 в 3:00
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Бизнесмены: Эстонии нужна водородная стратегия
Использование водородной энергии становится все более распространенным на фоне повсеместного внедрения зеленых технологий. По мнению предпринимателей, чтобы водородная энергия стала массовой, государство должно дать понять, что ее развитие является важной и приоритетной целью и будет поддерживаться дотациями - по крайней мере, на начальном этапе.
Как отметил в эфире Raadio Äripäev член правления топливно-энергетической компании Alexela Марти Хяэль, на самом деле нет такой сферы, в которой нельзя было бы использовать водород.
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