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Elektrum Eesti приобретет акции трех конкурентов

Председатель правления Elektrum Eesti OÜ Андрус Лийванд. Фото: Elektrum Eesti OÜ

Elektrum Eesti OÜ подписал договор о приобретении акций Energiaturu Võrguehitus OÜ, SNL Energia 1 OÜ и Baltic Energy System OÜ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Elektrum Eesti OÜ занимается продажей электроэнергии, солнечной энергии и природного газа, а также предлагает решения по энергоэффективности и домашнему управлению энергией. Основной деятельностью приобретаемых предприятий является строительство, обслуживание и аренда электростанций.