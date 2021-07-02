dv.ee • 2 июля 2021 в 9:35
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Энергетика

Elektrum Eesti приобретет акции трех конкурентов

Председатель правления Elektrum Eesti OÜ Андрус Лийванд.  Фото: Elektrum Eesti OÜ

Elektrum Eesti OÜ подписал договор о приобретении акций Energiaturu Võrguehitus OÜ, SNL Energia 1 OÜ и Baltic Energy System OÜ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Elektrum Eesti OÜ занимается продажей электроэнергии, солнечной энергии и природного газа, а также предлагает решения по энергоэффективности и домашнему управлению энергией. Основной деятельностью приобретаемых предприятий является строительство, обслуживание и аренда электростанций.

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