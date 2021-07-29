Горуправа Таллинна судится с Lidl из-за разногласий по поводу строительства
Власти Таллинна подали в суд на немецкую сеть супермаркетов Lidl, посчитав, что ее руководство не в полной мере выполнило условия договора по строительству дорог возле одного из своих магазинов, сообщает ERR.
Таллиннская горуправа потребовала от компании заплатить штраф, однако в Lidl не считают, что каким-то образом нарушили соглашение, информирует ERR.
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