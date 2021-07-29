dv.ee • 29 июля 2021 в 14:00
Новости
Только для подписчиков
Розничная Торговля

Горуправа Таллинна судится с Lidl из-за разногласий по поводу строительства

Власти Таллинна подали в суд на немецкую сеть супермаркетов Lidl, посчитав, что ее руководство не в полной мере выполнило условия договора по строительству дорог возле одного из своих магазинов, сообщает ERR.

Один из магазинов сети Lidl в Европе (иллюстративное фото)  Фото: SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Таллиннская горуправа потребовала от компании заплатить штраф, однако в Lidl не считают, что каким-то образом нарушили соглашение, информирует ERR.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Розничная Торговля
    Таллинн
    Строительство
    Дорожное Строительство
    Недвижимость
    Коммерческая недвижимость
    Экономика
    Эстония
    LIDL EESTI OÜ
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи