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Горуправа Таллинна судится с Lidl из-за разногласий по поводу строительства

Власти Таллинна подали в суд на немецкую сеть супермаркетов Lidl, посчитав, что ее руководство не в полной мере выполнило условия договора по строительству дорог возле одного из своих магазинов, сообщает ERR.

Один из магазинов сети Lidl в Европе (иллюстративное фото) Фото: SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Таллиннская горуправа потребовала от компании заплатить штраф, однако в Lidl не считают, что каким-то образом нарушили соглашение, информирует ERR.