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    В США арестован один из руководителей российской компании НОВАТЭК

    Власти США арестовали заместителя председателя правления российской газовой компании НОВАТЭК Марка Джетвея, сообщает Financial Times.

    Заместитель председателя правления НОВАТЭК Марк ДжетвейФото: Sergei Karpukhin, Reuters/Scanpix
    Издание называет Джетвея "одним из самых влиятельных руководителей газовой отрасли России".
    Информация об аресте бизнесмена появилась на сайте министерства юстиции США.
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    Марка Джетвея обвиняют в США в сокрытии активов в целях уклонения от уплаты налогов через оффшоры на сумму, которая в определенный момент достигала 93 млн долларов.
    Если Джетвея признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит несколько десятков лет тюремного заключения.
    В 2019 году Джетвей по указу президента Владимира Путина получил российское гражданство.
    Компания НОВАТЭК является крупнейшим независимым производителем природного газа в России - она занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов.
    НОВАТЭК связана с миллиардерами Леонидом Михельсоном, ее главным акционером, и Геннадием Тимченко, давним другом президента России Владимира Путина.

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