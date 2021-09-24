В США арестован один из руководителей российской компании НОВАТЭК
Власти США арестовали заместителя председателя правления российской газовой компании НОВАТЭК Марка Джетвея, сообщает Financial Times.
Заместитель председателя правления НОВАТЭК Марк ДжетвейФото: Sergei Karpukhin, Reuters/Scanpix
Издание называет Джетвея
"одним из самых влиятельных руководителей газовой отрасли России".
Марка Джетвея обвиняют в США в сокрытии активов в целях уклонения от уплаты налогов через оффшоры на сумму, которая в определенный момент достигала 93 млн долларов.
Если Джетвея признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит несколько десятков лет тюремного заключения.
В 2019 году Джетвей по указу президента Владимира Путина получил российское гражданство.
Компания НОВАТЭК является крупнейшим независимым производителем природного газа в России - она занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов.
НОВАТЭК связана с миллиардерами Леонидом Михельсоном, ее главным акционером, и Геннадием Тимченко, давним другом президента России Владимира Путина.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: