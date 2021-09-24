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24 сентября 2021 в 5:26 Поделиться:









В США арестован один из руководителей российской компании НОВАТЭК

Власти США арестовали заместителя председателя правления российской газовой компании НОВАТЭК Марка Джетвея, сообщает Financial Times.

Заместитель председателя правления НОВАТЭК Марк Джетвей Фото: Sergei Karpukhin, Reuters/Scanpix

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Марка Джетвея обвиняют в США в сокрытии активов в целях уклонения от уплаты налогов через оффшоры на сумму, которая в определенный момент достигала 93 млн долларов.

Если Джетвея признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит несколько десятков лет тюремного заключения.

В 2019 году Джетвей по указу президента Владимира Путина получил российское гражданство.

Компания НОВАТЭК является крупнейшим независимым производителем природного газа в России - она занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов.

НОВАТЭК связана с миллиардерами Леонидом Михельсоном, ее главным акционером, и Геннадием Тимченко, давним другом президента России Владимира Путина.