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    Латвия объявила чрезвычайную ситуацию в здравоохранении

    Государственная оперативная медицинская комиссия Латвии в четверг приняла решение объявить в стране чрезвычайную ситуацию в здравоохранении, сообщает портал Латвийского общественного вещания LSM.lv.

    Вакцинация в Вентспилсе (иллюстративное фото).Фото: INTS KALNINS, Reuters/Scanpix
    Чрезвычайная ситуация означает, что лечебные учреждения Латвии получают большие, нежели ранее, полномочия в планировании и распоряжении собственными ресурсами для оказания помощи пациентам, передает LSM.lv.
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