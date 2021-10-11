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    Lux Express выходит на внутренний рынок Латвии

    С сегодняшнего дня эстонский перевозчик Lux Express начинает обслуживать пассажиров на латвийских междугородних маршрутах.

    Автобус компании Lux Express (иллюстративное фото).Фото: LAURA OKS, Postimees/Scanpix
    Lux Express, которая до сих пор обслуживала в Латвии международные маршруты, начала работать на внутреннем рынке Латвии в связи с частичным открытием с 1 сентября рынка рейсовых перевозок внутри страны.
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