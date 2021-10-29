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dv.ee

29 октября 2021 в 13:04 Поделиться:









Движение на улице Ситси будет перекрыто из-за ремонтных работ

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Из-за реконструкции улица Ситси в Пыхья-Таллинне будет закрыта для движения с 1-го ноября, также в объезд будут направлены автобусы номер 3, 26 и 26A, сообщает столичная пресс-служба.

Старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап отметила, что реконструкции улицы Ситси ждали, потому что это одна из самых оживленных улиц района: «Так как ремонтные работы вызовут некоторые неудобства, просим отнестись к стройке с пониманием и считаться с тем, что на дорогу может понадобиться больше времени. Для жителей улицы Ситси обеспечен доступ к домам и во время работ. Для пешеходов сделан коридор, который может меняться в зависимости от обстановки на объекте».