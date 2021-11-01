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    Департамент конкуренции оштрафовал Elering

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Департамент конкуренции оштрафовал сетевого оператора Elering на 10 000 евро за нарушение правил оптового энергетического рынка.

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    Решение о штрафе было вынесено 29 октября, поскольку компания не опубликовала информацию о компрессорных станциях, влияющих на мощности газопровода Balticconnector в соответствии с постановлением Европейского парламента и Совета ЕС о прозрачности оптового рынка, пишет rus.err.ee.
    Elering не опубликовала в предусмотренный срок внутреннюю информацию о компрессорных станциях в Палдиски и Пуйату, которые существенно влияют на работу газопровода Balticconnector, хотя она была обязана это сделать согласно европейской директиве.

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