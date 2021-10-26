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dv.ee

26 октября 2021 в 12:41 Поделиться:









Государство изучает возможность объединения Elektrilevi и Elering

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Министерства проанализируют способы объединить в одно предприятие компанию Elektrilevi, которая входит в состав госконцерна Eesti Energia и управляет распределительной сетью, с компанией Elering, которая владеет основной сетью электропередачи и является системным оператором, сообщает rus.err.ee.

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«Сейчас у [двух] сетевых компаний собственное руководство, собственная служба поддержки клиентов, центры управления и т.д. Если их объединить, то они смогли бы выполнять такие действия совместно, что означает потенциальную экономию расходов», - прокомментировал Рейн Вакс, который курирует в Министерстве экономики и коммуникаций сферу энергетических рынков.

По оценке, приведенной в анализе за 2019 год, такая экономия могла бы составить до 10 млн евро в год, а объединение операторов помогло бы более продуманно планировать сеть электроснабжения в Эстонии.

На данный момент министерства финансов и экономики планируют провести новый анализ, который должен дать более точные ответы на вопрос о том, как действовать дальше, и стоит ли объединять Elektrilevi и Elering.