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    Государство изучает возможность объединения Elektrilevi и Elering

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Министерства проанализируют способы объединить в одно предприятие компанию Elektrilevi, которая входит в состав госконцерна Eesti Energia и управляет распределительной сетью, с компанией Elering, которая владеет основной сетью электропередачи и является системным оператором, сообщает rus.err.ee.

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    «Сейчас у [двух] сетевых компаний собственное руководство, собственная служба поддержки клиентов, центры управления и т.д. Если их объединить, то они смогли бы выполнять такие действия совместно, что означает потенциальную экономию расходов», - прокомментировал Рейн Вакс, который курирует в Министерстве экономики и коммуникаций сферу энергетических рынков.
    По оценке, приведенной в анализе за 2019 год, такая экономия могла бы составить до 10 млн евро в год, а объединение операторов помогло бы более продуманно планировать сеть электроснабжения в Эстонии.
    На данный момент министерства финансов и экономики планируют провести новый анализ, который должен дать более точные ответы на вопрос о том, как действовать дальше, и стоит ли объединять Elektrilevi и Elering.

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