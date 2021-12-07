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dv.ee

7 декабря 2021 в 12:45 Поделиться:









Coop Pank рассматривает созайм MES в качестве самофинансирования жилищного кредита

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

С 6 декабря Целевое учреждение поддержки жизни на селе (MES) предлагает созайм для приобретения жилья в Пылвамаа, Валгамаа, Вырумаа и Ида-Вирумаа, который Coop Pank рассматривает в качестве самофинансирования жилищного кредита.

По словам руководителя направления финансирования недвижимости частных клиентов Coop Pank Карин Осиповой, созайм представляет собой денежное самофинансирование предоставляемого банком жилищного кредита. Созайм MES предназначен для поддержки строительства, покупки или ремонта частных и рядных домов, а срок его погашения составляет до 50 лет. Созайм предназначен для строительства дома в населенных пунктах, где проживает менее 1000 человек, в Пылвамаа, Валгамаа, Вырумаа или Ида-Вирумаа.