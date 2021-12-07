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Александра Матвеева

7 декабря 2021 в 15:02 Поделиться:









Технический директор Pipedrive Сергей Аникин покидает должность

Сергей Аникин. Фото: Jarek Jõepera

Сергей Аникин, который восемь лет занимал должность технического директора Pipedrive, объявил об уходе из компании. Аникин передаст эстафету нынешнему руководителю инновационного центра Deloitte Агуру Йыги, сообщает пресс-служба Pipedrive.

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«Я присоединился к Pipedrive восемь лет назад, когда здесь работало 25 человек. Я благодарен за доверие и возможность сыграть ключевую роль во взращивании «единорога». Восемь лет в одной компании, особенно в сфере ИТ – это очень большой срок. Я чувствую, что у меня больше нет того энтузиазма, который позволил бы перейти на следующий этап с полной отдачей. Поэтому я решил передать свою команду, состоящую из более чем 400 человек, Агуру, под руководством которого компания вступит в следующую амбициозную фазу роста», - прокомментировал Аникин.

Нынешний руководитель инновационного центра Deloitte NEXT Агур Йыги займет должность технического директора Pipedrive в середине января. Аникин останется в компании до конца марта 2022 года, чтобы обеспечить плавную передачу управления.