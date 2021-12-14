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14 декабря 2021 в 14:07 Поделиться:









Валгаского предпринимателя подозревают в скупке голосов и нелегальной продаже топлива

Аллайн Карузе. Фото: Scanpix

Во вторник Центральная криминальная полиция задержала депутата Валгаского волостного собрания Аллайна Карузе (Центристская партия) и еще шесть человек, подозреваемых в скупке голосов избирателей на выборах в местные органы власти в Валгаском уезде.

По версии следствия, Карузе и еще шесть человек оказывали влияние на избирателей, чтобы они проголосовали за него или его дочь на октябрьских выборах: в обмен на голоса избирателям якобы обещали деньги, моторное топливо или алкоголь, пишет rus.err.ee.

На выборах в Валгаское волостное собрание в октябре этого года список Центристской партии получил 31,1% голосов: больше всего голосов - 736 - набрала Эстер Карузе, а ее отец Аллайн Карузе получил 155 голосов - второй результат в списке центристов.

Кроме того, согласно информации, распространенной Департаментом полиции и пограничной охраны совместно с Лыунаской окружной прокуратурой, 56-летний мужчина и связанное с ним предприятие также подозреваются в незаконной торговле жидким топливом.

Карузе предъявлено подозрение в том, что вместе с 46-летним подозреваемым в городе Валга он продал принадлежащее связанной с ним фирме жидкое топливо на 40 000 евро, не имея на это соответствующего разрешения.