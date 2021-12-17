Третий реактор финской АЭС будет запущен в январе

Как сообщает YLE, Центр радиационной безопасности Финляндии выдал разрешение на запуск третьего ядерного реактора атомной электростанции Olkiluoto 3.
Общий вид третьего энергоблока финской АЭС Olkiluoto 3.Фото: Reuters Staff, Lefteris Karagiannopoulos
Таким образом, третий блок АЭС, расположенной в местечке Эурайоки на западе Финляндии, начнет производить электроэнергию уже в конце января 2022 года - на месяц раньше запланированного, передает YLE.
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