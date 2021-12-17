Третий реактор финской АЭС будет запущен в январе

Как быть, если у вас во дворе хотят построить АЭС?

Хотя Эстония еще не приняла решение об использовании атомной энергетики или отказе от нее, вопрос о возможном строительстве АЭС уже был на повестке дня во многих уездах. Как поступить, если у вас во дворе предлагают построить АЭС?