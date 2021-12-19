Новости

dv.ee

19 декабря 2021 в 14:05 Поделиться:









В воскресенье вечером прогнозируются переменчивые погодные и дорожные условия

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla / Äripaev

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства предупреждает участников движения о том, что в воскресенье вечером погодные условия изменятся. Согласно прогнозу, сегодня вечером температура воздуха опустится ниже нуля градусов, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, из-за чего дороги и тротуары могут стать скользкими. На следующей неделе преимущественно сохранится минусовая температура воздуха, снегопады продолжатся, и дорожные условия могут быстро меняться, сообщает столичная пресс-служба.

Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг призывает всех участников дорожного движения к внимательности: