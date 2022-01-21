  • Поделиться:

    КаПо предъявила подозрение бывшему руководителю отдела Департамента транспорта

    Фото: Департамент транспорта

    В среду Полиция безопасности (КаПо) заподозрила бывшего руководителя отдела общественного транспорта Департамента транспорта Кирке Виллиамсон в сознательном нарушении должностного ограничения в крупных размерах, пишет rus.err.ee.

    По данным Государственной прокуратуры, Виллиамсон подозревается в нарушении антикоррупционного законодательства, поскольку она отказалась уйти с поста члена Комиссии по государственным закупкам и сознательно приняла решение на сумму около 200 000 евро в личных интересах.
    В соответствии с подозрением, на беспристрастность решения Кирке повлиял существенный частный интерес, поскольку решение касалось близкого чиновнику лица, заявил прокурор Денис Часовских.
    "Государственная власть должна осуществляться беспристрастно, честно и с учетом общих интересов. Для профилактики и предотвращения коррупции существуют ограничения, которые запрещают должностному лицу принимать решения, если они влияют на его личные интересы или личные интересы связанного с ним лица", - добавил прокурор.
    Расследование ведет Полиция безопасности под руководством Государственной прокуратуры.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Бывшие сотрудники ресторана, проработавшего 25 лет, требуют его банкротства
КаПо предъявила подозрение бывшему руководителю отдела Департамента транспорта
Ситуация на рынках: туда, сюда, обратно
Инвестор
Рубль и российская биржа пытаются стабилизироваться после провала
После того, как переговоры России, США и НАТО закончились ничем, российский рубль вместе с местной биржей сильно просели. За последние дни наметилась небольшая стабилизация.
После того, как переговоры России, США и НАТО закончились ничем, российский рубль вместе с местной биржей сильно просели. За последние дни наметилась небольшая стабилизация.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Эльконд Либман: сумеют ли договориться партнеры по коалиции?
От того, что партии правящего союза поставят во главу угла - стремление сохранить коалицию или настоять на своей правоте – зависят пока еще не просматривающиеся легкость и быстрота достижения ими согласия по вопросу о компенсациях энергетических расходов, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
От того, что партии правящего союза поставят во главу угла - стремление сохранить коалицию или настоять на своей правоте – зависят пока еще не просматривающиеся легкость и быстрота достижения ими согласия по вопросу о компенсациях энергетических расходов, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
11 лет впустую: министерство забраковало проект морского ветропарка Ааб: я не смог повлиять на минобороны
После 11 лет переписок, совещаний и круглых столов государственные органы вынесли решение: строить морской ветропарк на низине Нейгрунд близ острова Осмуссаар нельзя. По словам застройщика, это яркий пример административной несостоятельности Эстонии.
После 11 лет переписок, совещаний и круглых столов государственные органы вынесли решение: строить морской ветропарк на низине Нейгрунд близ острова Осмуссаар нельзя. По словам застройщика, это яркий пример административной несостоятельности Эстонии.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: розница упала, рынки в пляс
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение