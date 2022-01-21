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21 января 2022 в 10:48 Поделиться:









КаПо предъявила подозрение бывшему руководителю отдела Департамента транспорта

Фото: Департамент транспорта

В среду Полиция безопасности (КаПо) заподозрила бывшего руководителя отдела общественного транспорта Департамента транспорта Кирке Виллиамсон в сознательном нарушении должностного ограничения в крупных размерах, пишет rus.err.ee.

По данным Государственной прокуратуры, Виллиамсон подозревается в нарушении антикоррупционного законодательства, поскольку она отказалась уйти с поста члена Комиссии по государственным закупкам и сознательно приняла решение на сумму около 200 000 евро в личных интересах.

В соответствии с подозрением, на беспристрастность решения Кирке повлиял существенный частный интерес, поскольку решение касалось близкого чиновнику лица, заявил прокурор Денис Часовских.

"Государственная власть должна осуществляться беспристрастно, честно и с учетом общих интересов. Для профилактики и предотвращения коррупции существуют ограничения, которые запрещают должностному лицу принимать решения, если они влияют на его личные интересы или личные интересы связанного с ним лица", - добавил прокурор.

Расследование ведет Полиция безопасности под руководством Государственной прокуратуры.