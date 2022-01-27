Зафиксировано 6238 новых случаев коронавируса, скончались пятеро
За минувшие сутки было сделано 13 016 первичных тестов на коронавирус, 6238 из них дали положительный результат.
Вакцинация против коронавируса (иллюстративное фото).Фото: Pasquale Gargano, Reuters/Scanpix
Как сообщает Департамент здоровья, за сутки от коронавируса умерли 5 человек, четверо из них не были вакцинированы.
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