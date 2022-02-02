ЕС выделит еще 170 млн евро на синхронизацию электросетей Балтии и остальной Европы
Фото: Andras Kralla
ЕС выделит еще 170 млн евро для подключения балтийских электросетей к частотному региону материковой Европы.
На минувшей неделе Еврокомиссия приняла решение вдобавок к финансированию предыдущих этапов выделить странам Балтии и Польше 170 млн евро для инвестиций на последнем этапе синхронизации с частотным регионом материковой Европы.
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