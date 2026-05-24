Трамп намекает на прорыв в переговорах с Ираном: Ормузский пролив могут снова полностью открыть
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что в возможном соглашении между США и Ираном осталось урегулировать лишь последние детали. По его словам, сделка «по сути готова», и ее содержание могут обнародовать в ближайшее время.
США и Израиль ведут интенсивную подготовку к возможному возобновлению военных действий против Ирана уже на следующей неделе, сообщила The New York Times 15 мая со ссылкой на источники среди чиновников стран Ближнего Востока.
Администрация Дональда Трампа сообщила о новом иммиграционном правиле, согласно которому большинство иностранцев, находящихся в США, в дальнейшем должны будут подавать заявление на постоянный вид на жительство, или грин-карту, из-за границы. Изменение может существенно затронуть как технологический сектор, так и иностранных студентов и американские компании.
В Сенате США в четверг, 21 мая, произошел редкий демарш против президента Дональда Трампа: республиканцы заблокировали одну из его ключевых инициатив в сфере миграции. Законодательный пакет предусматривал около 70 млрд долларов дополнительного финансирования для иммиграционных и таможенных органов, а также пограничной службы.
