В Латвии упал и взорвался дрон

В субботу утром в озеро Дридзис в Краславском крае на востоке Латвии упал дрон. При контакте с водой он сдетонировал, пострадавших нет, сообщила Государственная полиция Латвии.
Латвийская полиция опубликовала фотографию найденных фрагментов дрона.
Краславский край находится на юго-востоке Латвии, недалеко от границы с Беларусью и относительно близко к российской границе. В последние дни в этом регионе уже объявляли предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству, передает LSM.
По данным полиции, информация о происшествии поступила от местных жителей. Прибывшие на место службы обнаружили возможные обломки беспилотного летательного аппарата.
Территория осмотра оказалась обширной, поэтому к работе привлекли дополнительные силы: еще одно подразделение Государственной полиции с беспилотником, сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы с лодкой, а также Национальные вооруженные силы. Службы продолжают работу на месте происшествия.

Очевидец Вадим Степанов рассказал Латвийскому радио, что в момент падения дрона находился на озере Дридзис и ловил рыбу.
«В тот момент я был на озере Дридзис, ловил рыбу. Потом я увидел – летит. Сначала я подумал, что это «Кукурзникс». Потом я посмотрел и увидел – летит что-то поменьше. Звук у него был похожим как у мопеда. И тогда я понял, что что-то не в порядке. Это пролетело над озером, развернулось, пролетело над островом, и затем у него выключился мотор, он стал пикировать в озеро и взорвался. Я был примерно в 1–1,5 километрах от места происшествия. Сегодня не было никаких оповещений по сотовой связи», – рассказал он.
Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что сенсоры не зафиксировали залет дрона на территорию страны. Поэтому сообщения через систему сотового оповещения не рассылались.
«Информации от сенсоров было недостаточной для активации оповещения», – сообщил LSM начальник департамента анализа и управления информацией Объединенного штаба НВС Марис Тутинс.
