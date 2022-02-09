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    Таллинн выделит дополнительные 500 000 евро на выплату пособий

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    В связи с повышением цен на электричество, газ и отопление, Таллиннская горуправа выделит из резервного фонда департаменту социального обеспечения и здравоохранения 500 000 евро на выплаты горожанам пособий, зависящих от дохода. Горуправа также освободила представителей третьего сектора от оплаты аренды площадей, принадлежащих городу, за февраль и март, сообщает столичная пресс-служба.

    Согласно нынешнему бюджету, на пособия, зависящие от дохода, в 2022 году Таллиннскому департаменту социального обеспечения и здравоохранения предусматривалось выделить 482 750 евро, плюс дополнительно 485 349 евро направить в социальные отделы при районных управах, то есть в общей сложности на эти цели были предназначены 968 099 евро. К этой сумме прибавится выделенная из резервного фонда горуправы сумма в 500 000 евро.
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