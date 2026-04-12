Назад 12.04.26, 23:30 Оппозиционная «Тиса» победила на выборах в Венгрии, Орбан признал поражение На парламентских выборах 12 апреля в Венгрии победу одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. После подсчета значительной части голосов стало ясно, что именно она сформирует следующее правительство, а эпоха 16-летнего правления Виктора Орбана подходит к концу.

Foto: Zumapress/Scanpix

По предварительным данным, «Тиса» уверенно опережает правящую партию «Фидес» как по партийным спискам, так и в одномандатных округах, передает «Радио Свобода» . Это дает оппозиции шанс получить две трети мест в 199-местном парламенте, то есть конституционное большинство. Reuters со ссылкой на проекции после частичного подсчета голосов сообщало примерно о 135 мандатах для партии Мадьяра.

Виктор Орбан, возглавлявший правительство с 2010 года, поздравил Петера Мадьяра с победой по телефону. Позже он выступил перед сторонниками и фактически признал поражение, назвав итоги голосования ясными.

Выборы стали переломным моментом для Венгрии. Победа «Тисы» означает не только смену власти, но и вероятный пересмотр политического курса страны, прежде всего в отношениях с Евросоюзом.

