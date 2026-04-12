  • OMX Baltic0,17%315,72
  • OMX Riga0,52%881,43
  • OMX Tallinn0,03%2 097,55
  • OMX Vilnius0,87%1 412,26
  • S&P 500−0,11%6 816,89
  • DOW 30−0,56%47 916,57
  • Nasdaq 0,35%22 902,9
  • FTSE 100−0,03%10 600,53
  • Nikkei 225−0,81%56 462,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,1
  • 12.04.26, 23:30

Оппозиционная «Тиса» победила на выборах в Венгрии, Орбан признал поражение

На парламентских выборах 12 апреля в Венгрии победу одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. После подсчета значительной части голосов стало ясно, что именно она сформирует следующее правительство, а эпоха 16-летнего правления Виктора Орбана подходит к концу.
Эпоха 16-летнего правления Виктора Орбана подходит к концу.
  • Эпоха 16-летнего правления Виктора Орбана подходит к концу.
  • Foto: Zumapress/Scanpix
По предварительным данным, «Тиса» уверенно опережает правящую партию «Фидес» как по партийным спискам, так и в одномандатных округах, передает «Радио Свобода». Это дает оппозиции шанс получить две трети мест в 199-местном парламенте, то есть конституционное большинство. Reuters со ссылкой на проекции после частичного подсчета голосов сообщало примерно о 135 мандатах для партии Мадьяра.
Виктор Орбан, возглавлявший правительство с 2010 года, поздравил Петера Мадьяра с победой по телефону. Позже он выступил перед сторонниками и фактически признал поражение, назвав итоги голосования ясными.
Выборы стали переломным моментом для Венгрии. Победа «Тисы» означает не только смену власти, но и вероятный пересмотр политического курса страны, прежде всего в отношениях с Евросоюзом.

В парламентских выборах в Венгрии поучаствовали более трех четвертей избирателей, следует из данных, опубликованных на сайте Национального избирательного бюро (NVI) в воскресенье, 12 апреля. По данным NVI, явка на выборах в Венгрии составила 79,28% – около шести миллионов человек из семи с половиной миллионов граждан.
Оппозиционный венгерский журнал HVG еще утром назвал явку «абсолютно рекордной». Для сравнения, на предыдущих парламентских выборах в Венгрии 3 апреля 2022 года к закрытию участков проголосовали 70,5% избирателей.
