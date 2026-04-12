Оппозиционная «Тиса» победила на выборах в Венгрии, Орбан признал поражение

На парламентских выборах 12 апреля в Венгрии победу одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. После подсчета значительной части голосов стало ясно, что именно она сформирует следующее правительство, а эпоха 16-летнего правления Виктора Орбана подходит к концу.
По предварительным данным, «Тиса» уверенно опережает правящую партию «Фидес» как по партийным спискам, так и в одномандатных округах, передает «Радио Свобода»
. Это дает оппозиции шанс получить две трети мест в 199-местном парламенте, то есть конституционное большинство. Reuters со ссылкой на проекции после частичного подсчета голосов сообщало примерно о 135 мандатах для партии Мадьяра.
Виктор Орбан, возглавлявший правительство с 2010 года, поздравил Петера Мадьяра с победой по телефону. Позже он выступил перед сторонниками и фактически признал поражение, назвав итоги голосования ясными.
Выборы стали переломным моментом для Венгрии. Победа «Тисы» означает не только смену власти, но и вероятный пересмотр политического курса страны, прежде всего в отношениях с Евросоюзом.
В парламентских выборах в Венгрии поучаствовали более трех четвертей избирателей, следует из данных, опубликованных на сайте Национального избирательного бюро (NVI) в воскресенье, 12 апреля. По данным NVI
, явка на выборах в Венгрии составила 79,28% – около шести миллионов человек из семи с половиной миллионов граждан.
Оппозиционный венгерский журнал HVG еще утром назвал явку «абсолютно рекордной». Для сравнения, на предыдущих парламентских выборах в Венгрии 3 апреля 2022 года к закрытию участков проголосовали 70,5% избирателей.
