Загадочный нефтетрейдер из Нарвы всплыл в российском суде

Компания из Нарвы получила почти 300 тыс. евро прибыли при 1,7 млн евро оборота и впервые попала в ТОП «газелей»
Äripäev, то есть в число самых быстрорастущих фирм. Что стоит за этим результатом? Оборонное предприятие в России называет ее своим партнером по обходу санкций. Но владелец все отрицает.
В последнее время компании Lyumivest OÜ
сопутствует успех – в 2024 году она оказалась прибыльной и нарастила оборот. Впрочем, особенно удачным для нее был 2023 год, когда оборот вырос на 689%, а прибыль до налогов – на 2829%. До этого у компании, существующей с 2006 года, такого роста не было никогда. В чем секрет успеха?
«В 2023 году основной деятельностью являлось посредничество в торговле различными товарами. Чистая выручка составила 1 594 296 евро», – говорится в годовом отчете. «В 2024 году основной деятельностью является брокерская деятельность в сфере различных товаров», – пишет компания в следующем году.
Лаконичный сайт
Lyumivest сообщает на английском языке, что главные отрасли, в которых работает фирма – торговля нефтепродуктами, логистика и перевалка грузов, а также поставка оборудования. В торговле нефтепродуктами компания предлагает клиентам мониторинг биржевых котировок, международные транзакции, контракты с нефтеперерабатывающими заводами или надежными оптовыми поставщиками, поиск потребителей, тендеры и переговоры, анализ рынка.
Также компания сообщает, что разрабатывает комплексную логистическую схему с различными видами транспорта: от места хранения до конечного потребителя. Предприятиям нефтяной промышленности (неясно, из каких стран, но на английском языке) компания предлагает оптимальное сочетание оборудования и комплектующих от широкого круга производственных партнеров.
Не только в Эстонии
Компания с таким названием есть не только в Эстонии. Сайт Lyumivest Limited рассказывает
о компании, зарегистрированной в Гонконге. И вряд ли это простое совпадение, ведь их контактный e-mail повторяет нарвский адрес.
Фирма зарегистрирована в доме на улице Мальми в Нарве. Под окнами этого дома постоянно стояла очередь автомобилей, выезжающих в Россию.
У Lyumivest только один сотрудник (сначала был управляющий Эрик Путевич, теперь – Алиса Любич), зато два совладельца: 60-летний Сергей Любич (75%) и 32-летний Артем Любушин (25%).
Оба они имеют компании и в России: совместно им принадлежит поставщик кабелей «АлкоМ СП
». Отдельно у Сергея Любича в России есть: «УК Комфорт», занимающееся в Петербурге оптовой торговлей, «Техноинвест» и «Линк
» – того же профиля. А также «Инфо-компани», оказывающая услуги в области бухгалтерского учета, «Теллус» – пищевое производство, «Смайл» – торговля продуктами. При этом «АлкоМ» принадлежит 5% салона красоты
в Москве в Раменках.
Заявили о помощи в обходе санкций, собственник отрицает
Эстонская компания Любича и Любушина всплывает в материалах судебного дела в России. В ноябре 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к рассмотрению иск от ARP Investments Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), ответчиком по которому выступала «Северная Звезда» – петербургский поставщик электронного оборудования и его запасных частей.
«Коммерческая деятельность ООО “Северная Звезда” связана с поставкой подсанкционного товара иностранного происхождения для нужд Министерства обороны Российской Федерации», – установил
13-ый апелляционный арбитражный суд Санкт-Петербурга. У «Северной Звезды» было два контракта в декабре 2022 года.
«Поставка подсанкционного иностранного товара для нужд Министерства обороны Российской Федерации осуществлялась ООО “Северная Звезда” от иностранного производителя “OSAUHING LYUMIVEST”, “SHENZHEN SIERYCUS TECHNOLOGY CO” (КНР) и оформлялась для обхода санкций, через “АРП Инвестментс Лимитед” (BVI). Как указывает ответчик, истец, являясь формальным посредником по документам между ООО “Северная Звезда” и китайскими производителями, фактически сам товар не производил и не продавал. Товар, подлежащий поставке по Контракту № 25/04/1-23 от 25.04.2023 г. от китайских производителей (микросхемы интегральные монолитные различной компоновки), имеет конкретное военное назначение и используется для нужд специальной военной операции.
ООО “Северная звезда” осуществляло поставки указанного товара по договору поставки № 02/09-2024 от 02.09.2024 г. с ООО “Стандарт ВПК”, что подтверждается спецификацией № 2 от 02.09.2024 г., № 4 от 25.12.2024 г. (прилагаются). Таким образом, по мнению ответчика, Компания не только зарегистрирована в государстве и на территории, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, но и сама осуществляет указанные действия, пытаясь воспрепятствовать поставке военных товаров в военно-промышленный комплекс Российской Федерации», – говорится в постановлении суда.
То есть «Северная Звезда» заключила контракт со «Стандарт ВПК» – еще одной петербургской торговой компанией – которая должна была поставить товары по гособоронзаказу для войны в Украине. При этом сама «Северная Звезда» заявила, что получала товар от Lyumivest OÜ в обход санкций.
В базе данных ImportGenius видно, что «Северная Звезда» с сентября 2022 года по июль 2023 года получала от ARP Investments Limited электронные микросхемы, в том числе Analog Devices, Intel, Texas Instruments и пр.
К декабрю 2025 года из третьего лица Lyumivest OÜ превратилась в соответчика.
- Дело в России не завершено, за время рассмотрения «ОСАУХИНГ ЛЬЮМИВЕСТ» из третьего лица превратилась в соответчика.
«Не знаю такого. Что-то перепутали, – ответил ДВ Сергей Любич на вопрос о российском судебном деле. – Мы не работаем с “Северной Звездой”».
Похожие статьи
Общий объём проекта оценивается в 20 миллионов евро