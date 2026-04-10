Загадочный нефтетрейдер из Нарвы всплыл в российском суде

Также компания сообщает, что разрабатывает комплексную логистическую схему с различными видами транспорта: от места хранения до конечного потребителя. Предприятиям нефтяной промышленности (неясно, из каких стран, но на английском языке) компания предлагает оптимальное сочетание оборудования и комплектующих от широкого круга производственных партнеров.

Не только в Эстонии

Компания с таким названием есть не только в Эстонии. Сайт Lyumivest Limited рассказывает о компании, зарегистрированной в Гонконге. И вряд ли это простое совпадение, ведь их контактный e-mail повторяет нарвский адрес.

Фирма зарегистрирована в доме на улице Мальми в Нарве. Под окнами этого дома постоянно стояла очередь автомобилей, выезжающих в Россию.

У Lyumivest только один сотрудник (сначала был управляющий Эрик Путевич, теперь – Алиса Любич), зато два совладельца: 60-летний Сергей Любич (75%) и 32-летний Артем Любушин (25%).

Оба они имеют компании и в России: совместно им принадлежит поставщик кабелей « АлкоМ СП ». Отдельно у Сергея Любича в России есть: «УК Комфорт», занимающееся в Петербурге оптовой торговлей, «Техноинвест» и « Линк » – того же профиля. А также «Инфо-компани», оказывающая услуги в области бухгалтерского учета, «Теллус» – пищевое производство, «Смайл» – торговля продуктами. При этом «АлкоМ» принадлежит 5% салона красоты в Москве в Раменках.

Заявили о помощи в обходе санкций, собственник отрицает

Эстонская компания Любича и Любушина всплывает в материалах судебного дела в России. В ноябре 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к рассмотрению иск от ARP Investments Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), ответчиком по которому выступала «Северная Звезда» – петербургский поставщик электронного оборудования и его запасных частей.