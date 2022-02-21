В руководство Windoor Facades вошел член правления многих компаний-должников
По словам Тармо Ноота, в Windoor Facades он будет заниматься взысканием долгов и урегулированием требований кредиторов.Фото: Erik Prozes
Член правления десятков компаний-должников Тармо Ноот присоединился к столкнувшейся с финансовыми сложностями строительной компании Windoor Facades, пишет Äripäev.
По словам Тармо Ноота, в Windoor Facades он будет заниматься взысканием долгов и урегулированием требований кредиторов.
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