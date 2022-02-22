Telia и Elisa прекращают вещание нескольких российских телеканалов

Экс-министр обороны пролоббировал миллионный контракт для фирмы Линнамяэ
На прошлой неделе Украине был подарен полевой госпиталь производства эстонской компании Semetron, деньги на который выделило правительство Германии. При этом, как выяснилось, за бортом тендера на поставку госпиталя остался целый ряд местных и зарубежных производителей. Организацию закупки уже раскритиковало министерство финансов.
На прошлой неделе Украине был подарен полевой госпиталь производства эстонской компании Semetron, деньги на который выделило правительство Германии. При этом, как выяснилось, за бортом тендера на поставку госпиталя остался целый ряд местных и зарубежных производителей. Организацию закупки уже раскритиковало министерство финансов.