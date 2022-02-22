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22 февраля 2022 в 12:04 Поделиться:









Канцлер ФРГ: ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" замораживается

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: JOHN MACDOUGALL

По словам федерального канцлера Германии Олафа Шольца, ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" будет заморожен.

Решение о приостановке сертификации принято на фоне признания РФ независимости "ЛНР" и "ДНР", передает DW

Глава правительства Германии указал, что попросил министерство по делам экономики и защиты климата отозвать существующий отчет по анализу надежности снабжения, который готовился Федеральным агентством по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) в Бонне.

Профильный департамент Минэкономики ФРГ даст новую оценку безопасности снабжения с учетом "изменений в последние несколько дней", пояснил канцлер. "На данном этапе важно - помимо первоначальных санкций (в отношении РФ - Ред.) - предотвратить дальнейшую эскалацию и, тем самым, еще одну катастрофу. На это нацелены все наши дипломатические усилия", - указал Шольц.

Сейчас процедура сертификации и так приостановлена в связи с тем, что оператора «Северного потока-2» обязали создать в Германии дочернюю компанию и передать управление активом ей.