  • Поделиться:

    Канцлер ФРГ: ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" замораживается

    Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: JOHN MACDOUGALL

    По словам федерального канцлера Германии Олафа Шольца, ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" будет заморожен.

    Читайте также
    22 февраля 2022
    Михаил Крутихин: других источников газа, кроме России, у Эстонии нет
    Решение о приостановке сертификации принято на фоне признания РФ независимости "ЛНР" и "ДНР", передает DW.
    Глава правительства Германии указал, что попросил министерство по делам экономики и защиты климата отозвать существующий отчет по анализу надежности снабжения, который готовился Федеральным агентством по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) в Бонне.
    Профильный департамент Минэкономики ФРГ даст новую оценку безопасности снабжения с учетом "изменений в последние несколько дней", пояснил канцлер. "На данном этапе важно - помимо первоначальных санкций (в отношении РФ - Ред.) - предотвратить дальнейшую эскалацию и, тем самым, еще одну катастрофу. На это нацелены все наши дипломатические усилия", - указал Шольц.
    Сейчас процедура сертификации и так приостановлена в связи с тем, что оператора «Северного потока-2» обязали создать в Германии дочернюю компанию и передать управление активом ей.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

ЕС и Великобритания анонсировали санкции против России дополнено
Михаил Крутихин: других источников газа, кроме России, у Эстонии нет
Канцлер ФРГ: ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" замораживается
Инвестор
Рынки падают
Еще до решения президента России о признании независимости ЛНР и ДНР рынки весь день находились в красной зоне. Больше всего досталось российской бирже, которая просела почти на 20%. Сегодня день также обещает быть окрашенным в красный.
Еще до решения президента России о признании независимости ЛНР и ДНР рынки весь день находились в красной зоне. Больше всего досталось российской бирже, которая просела почти на 20%. Сегодня день также обещает быть окрашенным в красный.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Нестор: усугубляющийся дефицит рабочей силы - не обязательно зло для экономики
Хотя уровень занятости все еще далек от докризисного, предприятиям становится все труднее набирать персонал. Однако это не обязательно плохо для экономики, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Хотя уровень занятости все еще далек от докризисного, предприятиям становится все труднее набирать персонал. Однако это не обязательно плохо для экономики, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Все мнения
Эпицентр
Экс-министр обороны пролоббировал миллионный контракт для фирмы Линнамяэ
На прошлой неделе Украине был подарен полевой госпиталь производства эстонской компании Semetron, деньги на который выделило правительство Германии. При этом, как выяснилось, за бортом тендера на поставку госпиталя остался целый ряд местных и зарубежных производителей. Организацию закупки уже раскритиковало министерство финансов.
На прошлой неделе Украине был подарен полевой госпиталь производства эстонской компании Semetron, деньги на который выделило правительство Германии. При этом, как выяснилось, за бортом тендера на поставку госпиталя остался целый ряд местных и зарубежных производителей. Организацию закупки уже раскритиковало министерство финансов.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: скоро будут как “Одноклассники”?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение