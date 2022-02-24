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24 февраля 2022 в 21:41 Поделиться:









Алар Карис: чтобы справляться, надо честно формулировать свои заботы и действовать сообща

Президент Эстонии Алар Карис Фото: Liis Treimann

В речи в честь годовщины провозглашения Эстонской Республики президент Алар Карис осудил вторжение России в Украину. Он коснулся и других тем: душевного здоровья молодежи, раскола общества из-за ограничений, а также необходимости найти ответы на многие назревшие вопросы, связанные с экономикой Эстонии и ее развитием.

Дорогие друзья во всех уголках Эстонии и во всём мире!

В день рождения Эстонской Республики я хотел бы начать свою речь чем-то красивым, ведь это красивый день. У нас своё государство, дела у Эстонии идут в целом хорошо, и сине-чёрно-белый флаг реет гордо.