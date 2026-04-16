Назад 16.04.26, 10:02 Эстония хочет отложить внедрение директивы о прозрачности зарплат Правительство Эстонии решило добиваться отсрочки и пересмотра директивы Европейского Союза о прозрачности заработных плат, требования которой страны ЕС должны внедрить до 7 июня 2026 года. Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо заявил, что в нынешнем виде документ создает для предпринимателей чрезмерную административную нагрузку и ухудшает их конкурентоспособность.

Иллюстративное фото.

Foto: KapiKupi

Директива, которую также называют директивой о равной оплате труда, предусматривает, что компании должны указывать диапазон зарплат в объявлениях о вакансиях и не могут спрашивать соискателя о его прежнем доходе. Кроме того, если разрыв в оплате труда мужчин и женщин на сопоставимых должностях превышает 5%, предприятие обязано провести подробный анализ и устранить проблему вместе с представителями работников, передает rus.err.ee.

По словам Кельдо, правительство не отказывается от цели сократить неравенство в оплате труда, но считает, что этого следует добиваться не жесткими предписаниями, а разъяснительной работой. Он также заявил, что размер зарплаты должен оставаться предметом свободных переговоров между работником и работодателем. Министр отметил, что Эстония готова и к возможным судебным спорам и штрафам со стороны Еврокомиссии, поскольку потери бизнеса от внедрения директивы в ее нынешнем виде, по оценке властей, могут оказаться выше.

Позже утром 16 апреля Министерство экономики и коммуникаций сообщило, что Кельдо официально предложил Европейской комиссии отложить вступление директивы в силу на два года.