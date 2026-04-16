Подписаться всего за 3.99 €
  • OMX Baltic0,75%317,44
  • OMX Riga0,49%888,73
  • OMX Tallinn0,22%2 122,44
  • OMX Vilnius0,87%1 417,97
  • S&P 5000,8%7 022,95
  • DOW 30−0,15%48 463,72
  • Nasdaq 1,59%24 016,02
  • FTSE 1000,15%10 575,19
  • Nikkei 2252,38%59 518,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,16
  • 16.04.26, 10:02

Эстония хочет отложить внедрение директивы о прозрачности зарплат

Правительство Эстонии решило добиваться отсрочки и пересмотра директивы Европейского Союза о прозрачности заработных плат, требования которой страны ЕС должны внедрить до 7 июня 2026 года. Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо заявил, что в нынешнем виде документ создает для предпринимателей чрезмерную административную нагрузку и ухудшает их конкурентоспособность.
Директива, которую также называют директивой о равной оплате труда, предусматривает, что компании должны указывать диапазон зарплат в объявлениях о вакансиях и не могут спрашивать соискателя о его прежнем доходе. Кроме того, если разрыв в оплате труда мужчин и женщин на сопоставимых должностях превышает 5%, предприятие обязано провести подробный анализ и устранить проблему вместе с представителями работников, передает rus.err.ee.
По словам Кельдо, правительство не отказывается от цели сократить неравенство в оплате труда, но считает, что этого следует добиваться не жесткими предписаниями, а разъяснительной работой. Он также заявил, что размер зарплаты должен оставаться предметом свободных переговоров между работником и работодателем. Министр отметил, что Эстония готова и к возможным судебным спорам и штрафам со стороны Еврокомиссии, поскольку потери бизнеса от внедрения директивы в ее нынешнем виде, по оценке властей, могут оказаться выше.
Позже утром 16 апреля Министерство экономики и коммуникаций сообщило, что Кельдо официально предложил Европейской комиссии отложить вступление директивы в силу на два года.

