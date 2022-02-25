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dv.ee

25 февраля 2022 в 9:05 Поделиться:









Эстонские торговые сети прекращают продажу российских и белорусских товаров

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Rimi и Coop решили прекратить продажу российских товаров, а также рекламу своих предложений на российских телеканалах. Barbora также уберет товары из России и Беларуси из своего ассортимента, сообщает Õhtuleht.

«Мы категорически против вторжения России в Украину. В знак солидарности с Украиной и украинцами, многие из которых являются как сотрудниками, так и клиентами Rimi, Rimi Baltic прекратит продажу товаров российского происхождения в своих магазинах», - говорится в заявлении компании.